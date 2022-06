Kitzingen vor 38 Minuten

Buntes Sommerprogramm vom Klassik bis Pop

Flotte Musik, nette Leute und engagierte Musiker: Darauf dürfen sich die Zuhörer am Samstag, 2. Juli, ab 17 Uhr im Gartenschaugelände freuen, verspricht die Kitzinger Musikschule in der Ankündigung zu ihrem Konzert. Schüler und Schülerinnen der Querflötenklasse von Anja Eckert und Gitarristen der Kitzinger Musikschule laden zu einem entspannten Abend in Verbindung mit dem Stadtschoppen des Stadtmarketingvereins ein. Präsentiert wird ein buntes Sommerprogramm, von Klassik bis Pop, präsentiert von Anfängern und Fortgeschrittenen, von Kindern und Erwachsenen. Solo- und Ensemblebeiträge wechseln sich ab. Die Besucher werden gebeten, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. Das Konzert findet nur bei trockenem Wetter statt. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen e.V. Der Eintritt ist frei.