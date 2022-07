Nach langer Pause konnte endlich die Mitgliederversammlung der Bürgerliste Volkach stattfinden. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, Jochen Flammersberger und Johannes Mack, hatten dazu ins Pfarrheim Volkach eingeladen, wie es im Presseschreiben heißt, dem die folgenden Informationen entnommen sind:

Flammersberger ging in seinem Bericht über die zurückliegenden zwei Jahre vor allem auf die personellen Veränderungen im Vorstand und die pandemiebedingten Veranstaltungsausfälle ein. Es gab zuletzt einen Bürgerwalk und einen Rundgang im Quittenlehrpfad.

Vorsitzende war überraschend zurückgetreten

Die 1. Vorsitzende Manuela Wahler war Anfang 2020 überraschend zurückgetreten und Johannes Mack stand bei der jetzigen Wahl nicht mehr für ein Vorstandsamt zur Verfügung. Neu an der Spitze der Bürgerliste Volkach steht nun Stadtrat Elmar Datzer, vertreten durch seinen Stadtratskollegen Jochen Flammersberger. Zweiter Stellvertreter und Schatzmeister in Personalunion ist Roger Schmidt. Schriftführerin ist Susanne Schmidt.

Die Bürgerliste Volkach bietet weiterhin einen offenen Bürgertreff immer am ersten Mittwoch im Monat an. Nächster Termin ist am 3. August im Hinterhöfle Volkach, Hauptstraße 30, ab 19.30 Uhr. Interessierte sind willkommen.