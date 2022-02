Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach hat ihre Auswahl für „Buch und App des Monats Februar“ vorgestellt. Nominiert wurden laut Pressemitteilung der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur:

Jugendbuch: „Balkanalien“ von Samira Kentric. Die Künstlerin Samira Kentric muss mit 15 Jahren erleben, wie ihre Heimat auseinanderbricht. Gemeinsam mit ihrer Familie flieht sie ins katholische Slowenien und erzählt in ihrem biografischen Band eindrucksvoll in Text und Bild, was das Aufwachsen in Kriegs- und Umbruchzeiten bedeutet. (152 Seiten, 27 Euro, Jacoby & Stuart 2021, ab 14 Jahren, ISBN: 978-3-96428-115-9).

Kinderbuch: „Ich habe einen schönen Specht gesehen“ von Michal Skibinski. Am 15. Juli 1939 beginnt das Tagebuch des achtjährigen Michal Skibinski und schließt mit den Bombenangriffen auf Warschau. Ein authentisches, ein beeindruckendes Zeitdokument, denn der Schreiber hält an jedem Tag nur einen Satz in seinem Tagebuch fest, erzählt von einem Sommer, ruhigen Tagen und dem plötzlichen Krieg. (128 Seiten, 15 Euro, Prestel 2021, ab sieben Jahren, ISBN: 978-3-7913-7485-7).

Bilderbuch: „Das kleine Flickengespenst“ von Riel Nason. Gespenster sind weiß, leicht und luftig. Doch das kleine Flickengespenst ist anders, voller Flicken und Traurigkeit. Sensibel nähern sich Text und Bild dem Thema Anderssein und der Erkenntnis, dass Anderssein nichts Schlechtes ist. (48 Seiten, 13 Euro, Atrium 2021, ab vier Jahren, ISBN: 978-3-85535-667-6).

Hörbuch: „Ein Fall für Katzendetektiv Ra - Das verschwundene Amulett“ von Amy B. Greenfield. Kater Ra und sein Freund Khepri, ein Skarabäuskäfer, ermitteln im alten Ägypten. Ra wirkt faul, gemütlich und genießt sein Leben. Doch plötzlich bittet ihn Khepri um Hilfe, denn ein Dienstmädchen wird falsch beschuldigt und der Käfer möchte ihr helfen. Widerstrebend nimmt Radie Rolle des Detektivs auf (eine MP3-CD, circa 229 Minuten, 14,95 Euro, Argon 2021, ab sieben Jahren, ISBN 978-3-8398-4996-5).

App: „Ein Fuchs im Netz“. Der Fuchs aus dem All erleidet auf der Erde Bruchlandung mit seinem Raumschiff. Fred und Luka borgen ihm ein Handy und helfen dabei, Ersatzteile zu beschaffen. So mit der digitalen Welt konfrontiert, setzt sich der Fuchs mit Passwortsicherheit, Cybermobbing und Datenschutz auseinander. Die App vereint Medienkompetenz und Spielspaß und ist daher ein Muss für (angehende) Internet- und Social Media-User. Die App ist bei Google Play und im App Store erhältlich und erfordert Android 4.4 oder iOS 10.0 (Foldio Adventures 2020/21, ab sechs Jahren, ab 1,99 Euro).