Der Vier-Türme-Verlag der Abtei Münsterschwarzach veranstaltet die Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse vom 20. bis 24. Oktober erneut als Online-Version. Mit Einblicken in das aktuelle Programm, Interviews und Lesungen mit Autorinnen und Autoren sowie einer Live-Diskussion auf Facebook möchte sich der Klosterverlag statt am Messestand auf der eigenen Website präsentieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Verlags. Die einzelnen Veranstaltungen werden an den einzelnen Buchmesse-Tagen jeweils zur genannten Uhrzeit auf Youtube, Facebook, Instagram sowie der Buchmessen-Website des Verlags veröffentlicht.

Als Veranstaltungsauftakt stellt sich am Mittwoch, 20. Oktober, 15 Uhr, Pater Zacharias Heyes, Autor des Buches "Der kleine Mönch räumt auf" in der Veranstaltung "Vier vom-Vier-Türme-Verlag" vier Fragen zu seinem Buch, in dem sich alles ums Aufräumen dreht und wie dieses dabei helfen kann, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Als digitales Highlight wird sich Neu-Autorin Gesine Palmer zusammen mit Anselm Grün in einem Live-Stream am 22. Oktober um 15 Uhr über ihr Buch "Vielfalt statt Konsens in den Religionen" austauschen, so die Mitteilung. Das Buch spricht ein viel diskutiertes Thema im interreligiösen Dialog an – es geht um den Konsens zwischen Religionen.

Bücher werden verlost

Giannina Wedde liest am Samstag, 23. Oktober, aus ihrem neuen Buch "In winterweißer Stille. Ein Begleiter durch die dunkle Jahreszeit". Bei der Kerzenschein-Lesung um 19 Uhr können die Hörerinnen und Hörer den poetischen und stimmungsvollen Texten der Autorin lauschen und sich mit ihr gemeinsam einstimmen auf die stille und geheimnisvolle Zeit des Winters.

Am Sonntag, 24. Oktober, spricht Jana Zöller im Interview mit Julia Martin um 15 Uhr über ihr neues Buch "Stolz ohne Vorurteil" und über Menschen, die scheinbar fest verschlossen in Schubladen sitzen. Persönlich schildert die Autorin und Journalistin, welche Menschen sie auf ihrem Lebensweg dazu veranlasst haben, Vorurteile abzulegen und warum es sich lohnt, Andersartigkeit nicht als Schwäche anzusehen.

Bei einem Gewinnspiel werden außerdem drei Exemplare des Buches "Der kleine Mönch räumt auf" von Zacharias Heyes verlost. Teilnehmen können Interessierte laut Pressemitteilung über die Social-Media Kanäle des Vier-Türme-Verlags.