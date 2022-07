Neuses am Berg vor 42 Minuten

Briefe an die Redaktion: Keine Entspannung für die Landwirtschaft

Ein Landwirt ernährt heute 140 Menschen. Das geht nur, in dem man die Äcker so effizient nutzt wie möglich. 1950 standen zur Ernährung einer Person 0,53 Hektar zur Verfügung, 2050 werden es bei zehn Milliarden Menschen nur noch 0,16 Hektar sein und das offenbart die Schwächen der meisten Exoten wie Buchweizen, Quinoa etc. Diese Kulturen schaffen selten Erträge von drei Tonnen pro Hektar.