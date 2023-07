Kleinlangheim vor 1 Stunde

Großeinsatz

Mutmaßliche Brandstiftung: Brände in Wald und Scheune - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Eine große Rauchwolke stieg über Kleinlangheim empor, als eine Scheune in Brand stand. Nur wenige Stunden zuvor musste die Feuerwehr kleine Brandherde in einem Waldgebiet nahe des Markts löschen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen.