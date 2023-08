Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochvormittag (16. August 2023) gegen 10.20 Uhr von seinem Navigationssystem in das Wohngebiet "Ahornweg" in Düllstadt (Landkreis Kitzingen) geführt worden. Das Wohngebiet führt einmal im Kreis herum. Das berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen.

Beim Durchfahren der schmalen Straße beschädigte der Sattelzugfahrer mehrere Grundstücke. Als er dann vorwärts in ein Grundstück fuhr, um zu wenden, wurde er von Anwohner*innen unterstützt.

Lkw in Wohngebiet im Kreis Kitzingen verursacht 14.000 Euro Schaden

Jedoch ignorierte er laut Polizei die Anweisungen und fuhr mit seiner Fahrerkabine gegen ein Hausdach, sodass die Windschutzscheibe zerbarst. Im Weiteren wurde noch ein Gartenzaun, eine Garagenwand, sowie ein Blumentopf beschädigt.

Nachdem der Fahrer dann die Weiterfahrt nicht fortsetzen konnte, wurde von seinem Chef ein Ersatzfahrer organisiert, der den Sattelzug ohne weitere Vorkommnisse aus dem Wohngebiet manövrierte.

Der Sattelzug wurde dann in der näheren Umgebung abgestellt, um einen Reifen, welcher ebenfalls beschädigt wurde, zu reparieren. Menschen kamen beim Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

