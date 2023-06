Feueralarm in Kitzingen: Ein Wohnhausbrand hat am Samstagvormittag (10. Juni 2023) für einen Feuerwehreinsatz in der "Oberen Neuen Gasse" in Kitzingen gesorgt. Die Löscharbeiten sind inzwischen beendet.

Die Bewohner meldeten den Brand gegen 10 Uhr. Anschließend machte sich die Polizei und die Feuerwehr umgehend auf dem Weg zum Einsatzort, heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Feuer verursacht schwere Schäden - Kriminalpolizei ermittelt

Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude zu verhindern. Allerdings brannte das Rückgebäude komplett ab und "auch der Dachstuhl des Wohnhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen", berichtet die Polizei.

Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und blieben nach aktuellem Erkenntnisstand unverletzt, erklärte die Polizei gegenüber infranken.de. Bei dem Einsatz erlitten allerdings ein Feuerwehrmann und zwei Polizisten eine Rauchgasintoxikation und wurden leicht verletzt.

Über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch keine Details bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

