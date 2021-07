Kitzingen vor 9 Minuten

Biergarten als Ersatz für die Siedler-Kerm

Nachdem die Siedler-Kerm auch in diesem Jahr coronabedingt ausfällt, wird als Ersatz auf dem Gelände des Siedlersportvereins (SSV) in Kitzingen zwei Tage lang "Biergartenbetrieb" geboten. Dies teilt der SSV mit. Start ist am Samstag, 31. Juli um 15 Uhr. Der Festbetrieb endet um 22 Uhr.