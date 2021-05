Kitzingen vor 1 Stunde

Betrugsfall in Einkaufsmarkt verhindert

Am Dienstagvormittag ereignete sich in Kitzingen ein versuchter Betrugsfall. Ein Landkreisbürger wurde von einer Frau zu Hause angerufen, heißt es im Polizeibericht. Sie teilte ihm hierbei mit, dass er doch „Google Play Karten“ im Wert von 900 Euro in einem Kitzinger Einkaufsmarkt kaufen sollte. Die aufmerksame Kassiererin und der Marktleiter wurden jedoch sofort hellhörig und verständigten die Polizeiinspektion Kitzingen. Die Ordnungshüter redeten vor Ort mit dem Mann. Der Kauf der Karten konnte erfolgreich verhindert werden.