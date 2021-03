Ein laut Polizei "äußerst dreister Fall einer Unfallflucht" ereignete sich am Freitag gegen 15.50 Uhr in Kitzingen in der Marktbreiter Straße. Ein Kleintransporter aus dem Landkreis Mül-sen/Sachsen hatte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes das Vordach des dortigen Mitarbeiterbüros beschädigt. Eine Angestellte des Marktes sprach den Fahrer an und dieser gab den Unfallschaden auch zu. Nachdem er die Mitarbeiterin in den Glauben ließ, lediglich für sein Fahrzeug einen Parkplatz suchen zu wollen, um dann die Versicherungsmodalitäten zu regeln, flüchtete er ohne seine Personalien an zu geben. Zum Glück hatte die Mitarbeiterin das Kennzeichen des Kleintransporters notiert und konnte dies der Polizei übergeben, sodass die Unfallflucht geklärt werden konnte