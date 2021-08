Marktbreit vor 1 Stunde

Besonderer Dank für besondere Leistungen

Die Vorstandsmitglieder vom Verein Kultur Marktbreit e.V. hatten das engagierte Angebot und die aufopfernde Pflege der Mitarbeiter vom AWO Haus der Senioren, der AWO Ambulanten Pflege und Curamed Ambulanter Pflegedienst aus Marktbreit in den letzten Monaten wahrgenommen. Es waren für alle in diesem Bereich Tätigen anstrengende Zeiten. Deshalb hat der Vorstand alle PflegerInnen ins Café Schloss Marktbreit zu Kaffee und Kuchen als Dank für ihr pflegerisches Tun herzlich eingeladen. Ein sonniger Tag und das schöne Ambiente vor dem Schloss sorgten für eine gemütliche Verschnaufpause. Zahlreich sind die Angestellten und die Hausleitung der Einladung gefolgt. Neben dem Kulinarischen sorgte Gerhard Mix aus Abtswind mit dem Akkordeon für eine gute Unterhaltung. Launig spielte er den gewünschten Schneewalzer und fragte nach, ob die Abkühlung spürbar sei. Herr Ludger Schumann, Einrichtungsleiter, bedankte sich bei der Vorsitzenden Waltraud Hegwein mit einem schönen Blumenstrauß und Wein mit Emblem der AWO Begründerin Marie Juchacz. Der Verein Kultur Marktbreit e.V. freut sich, dass der Dank bei den Pflegenden so gut angekommen ist.