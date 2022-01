Zum Abschluss des neuen Berufsorientierungsmoduls in den 9. Klassen kamen an den Projekttagen drei Berufsberater von der Bundesagentur für Arbeit Würzburg an das Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH). Norman Zobel, der schon seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler am LSH berät, erschien mit seinem Team, bestehend aus Steffen Döll und Ronny Lamprecht. Dadurch konnte intensiver in kleineren Gruppen gearbeitet und ein breites Programm mit verschiedenen Veranstaltungen angeboten werden.

Zum einen absolvierten die Schülerinnen und Schüler das Berufswahl-Cockpit, um passende Berufsgruppen zu identifizieren. Zum anderen beschäftigten sie sich mit den Abläufen bei der Ausbildungssuche oder der Einschreibung an einer Hochschule und erhielten erste Einblicke in Stichtage und wichtige Bewerbungsfristen. Außerdem konnten Sie in Assessment-Center-Spielen Rätsel lösen und haben gelernt in Diskussionen eigene und fremde Standpunkte zu vertreten.

Durch diese Bandbreite an Aktivitäten erhielten die 9. Klassen einen professionellen Einblick in moderne Bewerbungsprozesse und die Berufswelt. Dabei gab es viele Tipps und immer die Möglichkeit, sich individuell einzubringen. Auch wenn noch nicht jede/r weiß, wo die berufliche Reise hingehen wird, sind die Jugendlichen auf jeden Fall wieder ein bisschen besser auf diese Zukunft vorbereitet.

Von: Christian Schwerdtfeger (Koordinator für berufliche Orientierung, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)