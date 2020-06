Bei zwei Unfällen sind Fahrer getürmt

Vermutlich zwischen Mittwoch, 10. Juni, und Freitag, 12. Juni, ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Einfahrt zu einem Verbrauchermarkt in der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen gegen einen Begrenzungspfosten gefahren und hat diesen samt Fundamt umgedrückt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Flüchtige wird gesucht.

Eine weitere Unfallflucht wurde der Polizei Kitzingen am Freitag vom öffentlichen Parkplatz im Schulhof gemeldet. Dort wurde zwischen 7.50 Uhr und 15.10 Uhr ein weißer VW auf der linken Seite erheblich beschädigt. Der VW parkte auf dem ganz rechten von mehreren Parkplätzen und wurde vermutlich beim Ausparken von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: 09321/141-0 entgegen.