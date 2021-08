In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte der Gemeinderat Sommerach noch einmal ein umfangreiches Tagesordnungsprogramm zu bewältigen. Für den meisten Diskussionsstoff sorgte hierbei der Bauantrag von den Betreibern des Campingplatzes "Katzenkopf", Brigitte und Andreas Kroll, die den Abriss des bestehenden Fährhauses und die Errichtung eines Sanitärgebäudes mit Betreiberwohnung realisieren möchten. Bürgermeisterin Elisabeth Drescher erinnerte diesbezüglich zunächst an einem Beschluss vom 23. März 2020, wo der Gemeinderat der Errichtung eines Sanitärgebäudes mit einer kleinen Betreiberwohnung im Dachgeschoss zustimmte. Allerdings, so Drescher, stellten die damaligen Planungen ein wesentlich kleineres Bauprojekt dar.

Für die neu eingereichten Antragsunterlagen mit zwei Betreiberwohnungen für Andreas und Brigitte Kroll sowie Markus Kroll wurde laut Gemeindechefin kein überprüfbarer Nachweis zum erweiterten Gebäudebedarf beigefügt. Mehrfach diskutiert wurde unter anderem auch über die Länge und Höhe des Baukörpers.

Räte sprachen sich gegen die Bewilligung des Bauplans aus

Um den derzeitigen Standard zu halten, müsse man, so Antragssteller Andreas Kroll, das Projekt wie geplant realisieren. "Man habe sich bei der Planung des Bauvorhabens auf das Nötigste beschränkt", betonte Kroll. Bürgermeisterin Drescher verwies auf die Lage des komplexen Bauvorhabens am Altmain ("hochsensibler Bereich") und sprach "von einer sehr schweren Entscheidung seitens der Gemeinde".

Diese Feststellung kam auch bei der anschließenden Abstimmung recht deutlich zum Ausdruck. Mit 5:6 Stimmen sprachen sich die Sommeracher Räte gegen die Bewilligung des vorgelegten Bauplanes von Brigitte und Andreas Kroll aus.

Ohne Diskussionen stimmten die Ratsmitglieder schließlich einer freiwilligen Zuwendung für den SV/DJK Sommerach zu. Drescher lobte die DJK als einen lebendigen Verein. "Es gibt nichts, was es nicht gibt", sagte die Gemeindechefin über das Riesenangebot bei der SV/DJK. Die Zuwendung von 5000 Euro wird, so der Beschlussvortrag, ausschließlich für die Kinder- und Jugendarbeit verwendet.

Weitere Punkte im Sommeracher Gemeindera

- In ihrem Bericht über den Zweckverband für Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken informierten bezihungsweise unterrichteten Elisabeth Drescher und Klaus Heinrich über die Durchführung einer Potenzialstudie zur Verfahrensumstellung auf Schlammfaulung sowie dem Ergebnis der Netzqualitätsmessung und dem Angebot für den Einbau einer Energieeffizienzanlage durch die Dettelbacher Firma Pluss GmbH.

- Drescher teilte mit, dass die Sommeracher Bürgerin Angela Hoffmann die Schulleitung der Grundschule Prichsenstadt übernommen hat. Auch die Grund- und Mittelschule Volkach hat mit Thomas Riehle einen neuen Schulleiter.

- Laut Drescher hat sich die Gemeinde Sommerach mit dem Projekt "CO2-neutrale Veranstaltung Weinfest Sommerach" am Wettbewerb Klimaaktive Kommune beteiligt.

- Im Zuge der Auftaktveranstaltung "Genußort Sommerach" lud die Bayerische Landesanstalt für Wein- und Obstbau zur Produktpräsentation der "fränkischen Zwetschge" ein. Die Vielfalt der Zwetschgenprodukte, so Drescher, können in der InfoVinothek Sommerach erworben werden.

- Am 24. August findet im Sommerach ab 17 Uhr eine "bewegte Bürgersprechstunde" mit der Landtagsabgeordneten Barbara Becker statt. Beim Spaziergang durch das Dorf steht Becker den Bürgern Rede und Antwort.

- Dem Wartungsbericht für die Regenentlastungsanlage in der Maingasse in Sommerach waren keine Mängel zu entnehmen.

- Die Außentreppe mit zwei Rettungswegen wurde am Erweiterungsbau des Kindergartens in Sommerach installiert, sodass der Hortbetrieb im September 2021 aufgenommen werden kann, informierte Drescher.

- Die öffentliche Toilette am Parkplatz am Schwarzacher Tor wurde mit einer Schließanlage ausgestattet. Die Toilette, so Drescher, wird somit voraussichtlich von 23 bis 6 Uhr geschlossen sein.