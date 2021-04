Das BR-Fernsehen strahlt am Sonntag, 11. April, um 17.45 Uhr die Frankenschau aus. Unter anderem wird der Beitrag „Grün und gesund: Bärlauch-Ernte in Unterfranken" gezeigt, heißt es in einer Presesmitteilung des Bayerischen Rundfunks.

Bärlauch riecht nach Knoblauch, gilt als natürliches Antibiotikum und belebt als Pesto und Kräuterquark die Frühlingsküche. In Franken wächst er bereits im März, im April kommen die ersten Knospen. Im Juni ist die Saison dann vorbei. Wer die typischen Stellen kennt, kann die grünen Blätter selbst sammeln gehen. Aber auch professionelle Sammler sorgen dafür, dass es das pflückfrische Wildgemüse in den Supermärkten und Bioläden zu kaufen gibt – so wie Gemüsebauer Jürgen Heilmann aus Albertshofen.