Einen guten Draht nach oben scheinen die Abtswinder Verantwortlichen für das Schwimmbad zu haben. Pünktlich zum offiziellen Start der Freibadsaison am Samstag strahlte die Sonne vom Himmel herab, die Aussichten für die kommende Woche sind prima. Schon in den nächsten Tagen dürfte die Wassertemperatur im Schwimmbecken auf 20 Grad sein, schätzte Abtswinds Bürgermeister Jürgen Schulz. Bei seinem Sprung ins Becken zum Auftakt hatte das Wasser 16,8 Grad.

"Das geht schon, so kalt ist das nicht. Das ist Kopfsache, man muss es wirklich wollen. Zur Eröffnung Anfang Mai ist das relativ warm", meinte mit Gitti Kaiser die Vorsitzende der Schwimmbad-Initiative (IAS), die mit Schulz in Becken sprang. Die Initiative und die örtliche Wasserwacht, bei denen das Gemeindeoberhaupt gleichzeitig einer der Hauptakteure ist, hat sich auch diesmal wieder ins Zeug gelegt, um das idyllische Bad picobello herzurichten für die Badesaison.

Nahezu alles wird in Eigenregie der Mitglieder erledigt, wie diesmal etwa die komplette Sanierung der Duschräume, die nach einem Wasserschaden fällig wurde. Die Gemeinde als Besitzer des Freibads musste nur das Material stellen. Auch die Außenanlagen mit dem frisch vertikutierten Rasen laden zum Besuch in Abtswind regelrecht ein: Man spürt einfach, dass die Aktiven mit Herzblut dabei sind. "Wir machen das, weil einem das Bad am Herzen liegt. Man will, dass es weitergeht", erläuterte Konrad Hespelein vom Vorstand der IAS den Antrieb.

Bei der Badeaufsicht hat die Gemeinde keine Personalsorgen. Vier Bademeister, drei davon bereits Rentner, tun dort als kurzfristig Beschäftigte ihren Dienst. An den Wochenenden und an Feiertagen übernehmen das Mitglieder der Wasserwacht. Die Gaststätte im Bad bietet Essen und Getränke für die Badegäste.

Auch in Abtswind hofft Bürgermeister Schulz darauf, dass es nach zwei Sommer mit Einschränkungen wegen der Pandemie wieder eine normale und gute Badesaison wird. "Wir hoffen, dass wir wieder zwischen 17.000 und 20.000 Badegäste begrüßen können, so wie in den Jahren vor Corona. Viele kamen wegen der Extra-Regeln gar nicht."

"Es ist schön, fast wie Urlaub, hier zu sitzen und etwas zu essen und zu trinken. Abends lässt sich dann auch mal ein Cocktail trinken". Jürgen Schulz, Bürgermeister von Abtswind

Zuletzt durften im Bad nur maximal 550 Gäste gleichzeitig sein. Für das sonst von vielen geschätzte, gemütliche Sitzen auf der Terrasse bot sich wegen des Einbahn-Betriebs kaum Platz. Auch Bürgermeister Schulz freut sich auf die Terrasse. "Es ist schön, fast wie Urlaub, hier zu sitzen und etwas zu essen und zu trinken. Abends lässt sich dann auch mal ein Cocktail trinken".

Zum diesjährigen Start in die Badesaison war diesmal auch eine Gruppe der Wasserwacht aus Kitzingen gekommen. "Wir sind eingeladen worden. Die Abtswinder trainieren montags immer bei uns in Kitzingen, wir kennen uns und sind befreundet", sagte Michaela Gamm von der Kitzinger Gruppe. Die Kitzinger Wasserwachtler hatten einen 40 Kilogramm schweren Dummy, also eine Puppe, mitgebracht, anhand der sie das Retten von Personen im Wasser übten. Dazu überreichte Vorsitzender Thomas Krämer einen Rettungs-Rucksack an die Abtswinder. Der (Bade-)Sommer kann also kommen.

Geöffnet ist ab sofort, bei Badewetter jeweils von 10 bis 19 Uhr; bei unsicherem Wetter von 10 bis 12 Uhr. Die Eintrittspreise: Erwachsene 3 Euro; Dauerkarte 50 Euro; Kinder/Jugendliche: 1,50 Euro; Dauerkarte 25 Euro. Aktuelle Infos gibt's zudem online unter www.ias-abtswind.de.