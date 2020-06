Verursacher gesucht: Unfallfluchten in Kitzingen und Volkach

Zu Verkehrsunfällen, bei denen sich die Verursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernten, ist es am Mittwoch in Kitzingen und Volkach gekommen.

Am Mittwochabend um 17.45 Uhr kam es in der Kurve an der Südbrücke in Kitzingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Auto im Scheitelpunkt der Kurve gegen einen rechts daneben fahrenden Nissan. Dieser wurde dadurch an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Vom flüchtigen Auto ist lediglich das Teilkennzeichen KT-? bekannt.

Am Mittwoch zwischen 10 und 11.30 Uhr ereignete sich in der Herrnstraße in Kitzingen in der dortigen Tiefgarage ebenfalls eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Mazda. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Am Mittwoch zwischen 10.20 und 14.20 Uhr kam es in der Friedenstraße in Volkach auf dem Parkplatz am Friedhof zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Volkswagen Touran. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite mittig beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.