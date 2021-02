Kitzingen vor 20 Minuten

Auto und Stromkasten angefahren

Mit zwei Unfallfluchten beschäftigte sich die Kitzinger Polizei. Am Donnerstagnachmittag stieß in der Fischergasse in Kitzingen ein 85-jähriger Fahrer mit dem linken Außenspiegel seines Pkw gegen den linken Außenspiegel eines haltenden Postfahrzeugs, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin des Postautos konnte das Kennzeichen des flüchtigen Pkw ablesen, daher konnten auch die Ordnungshüter den Verursacher schnell ausfindig machen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.