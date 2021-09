Bereits in der Nacht von Sonntag (05. September 2021) auf Montag (06. September 2021) sind zwei bislang Unbekannte in die Abtei Münsterschwarzach eingebrochen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag (13. September 2021) berichtet. Ohne Beute flüchteten die beiden Männer vom Tatort, da sie wohl bei ihrem "Ansinnen" gestört wurden.

Während die Kripo nach Zeugen suchte und um Hinweise bat, meldete sich unterdessen eine bei der Abtei tätige Person am Freitag (10. September 2021) bei der Polizei und erklärte, dass sie den Einbruch aus persönlichen Motiven nur vorgetäuscht hat. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.