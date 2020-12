Kitzingen vor 56 Minuten

Aus Einkaufsmarkt Alkohol geklaut und abgehauen

Am Montag um 14.10 Uhr ereignete sich am Dreistock in Kitzingen im Netto-Einkaufsmarkt ein Ladendiebstahl. Zwei Männer entwendeten hier zusammen mehrere alkoholische Getränke, heißt es im Bericht der Polizei. Dabei wurden die beiden Täter von einer aufmerksamen Polizeibeamtin in ihrer Freizeit beobachtet. Während der 30-jährige Mann von ihr festgehalten werden konnte, flüchtete der andere Täter zu Fuß in Richtung Albertshofen.