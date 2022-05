Ehre, wem Ehre gebührt: Zu einem Empfang hatte Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler die erfolgreichen Fußballer des FC Geesdorf eingeladen. Anlass war der Meistertitel in der Landesliga und der damit verbundene Aufstieg in die Bayernliga. Es ist der größte Erfolg des Vereins aus dem gerade einmal 380 Einwohner zählenden Ortsteil von Wiesentheid, was Bürgermeister Köhler würdigte: "Ich ziehe den Hut vor dieser Leistung. Ein Wahnsinns-Erfolg, das hatten wir bisher noch nicht in Wiesentheid", sagte er bei der Feierstunde im Historischen Pfarrhaus für Spieler, Betreuer und Verantwortliche des Vereins. Dort durfte sich der Tross dann ins Goldene Buch der Marktgemeinde eintragen.

Viel Fleiß, Training, aber auch manche Entbehrung, und vor allem viel Planung und Arbeit der Verantwortlichen, stecke hinter so einer Leistung, so Köhler. Auf die Fußballer könne auch die Marktgemeinde stolz sein. Der Markt Wiesentheid honorierte die Leistung mit einem Zuschuss von 3500 Euro, dazu spendierte der Bürgermeister ein Fass Bier.

In der neuen Saison ab Mitte Juli werde sich der Klub mit manch großen Namen im bayerischen Fußball messen und damit sicher auch Geesdorf für viele auf der Landkarte bekannt machen, blickte Bürgermeister Köhler voraus.

FC-Vorsitzender Harald Kober bedankte sich beim Markt für die Einladung und für die Unterstützung. Für ihn, wie auch für viele andere im Verein, sei solch ein Erfolg vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen. Der sportliche Aufschwung der Geesdorfer hatte 2009 mit der Meisterschaft in der A-Klasse begonnen. 2011 gelang der Sprung in die Kreisliga, 2014 in die Bezirksliga. 2018 stieg der Klub dann in die Landesliga auf, im dritten Jahr dort gelang nun der Sprung in die Bayernliga.