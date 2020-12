Markt Einersheim vor 53 Minuten

Arbeitswelt: Erfinder des Brezelschlingers in Ruhestand

Mit Udo Bernhardt wurde Ende November ein langjähriger Mitarbeiter der Fritsch GmbH & Co. KG in den Ruhestand verabschiedet. Er blickt laut Pressemitteilung des Unternehmens auf fast 50 Jahre Fritsch-Geschichte zurück. In dieser Zeit sei der Technische Zeichner maßgeblich an zahlreichen Innovationen beteiligt gewesen. Die bedeutendste Entwicklung seiner beruflichen Laufbahn war die Erfindung eines vollautomatischen Brezelschlingers. Diesen hatte er in seiner Freizeit in der heimischen Garage ausgetüftelt und damit die Backbranche bis heute maßgeblich beeinflusst.