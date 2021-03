Landkreis Kitzingen vor 1 Stunde

Arbeitslosenquote im Landkreis Kitzingen steigt

„Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Februar gegenüber dem Vormonat nur geringfügig zurückgegangen und liegt weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau", fasst Stefan Beil, Leiter der Agentur für Arbeit Würzburg, das aktuelle Arbeitsmarktgeschehen in einer Pressemitteilung zusammen. Pandemiebedingte Auswirkungen seien nicht zu übersehen. So haben beispielsweise rückläufige Beschäftigungsangebote oder eingeschränkte Weiterbildungsmöglichkeiten die Langzeitarbeitslosigkeit in den vergangenen zwölf Monaten um rund 60 Prozent anwachsen lassen.