Auch in diesem Jahr bietet die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid ein Ferienprogramm während der Sommerferien an. Über 30 Veranstaltungen stehen zur Auswahl. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Marktes Wiesentheid entnommen:

Eröffnet wird das Ferienprogramm am letzten Schultag mit der Kinderdisco "School’s out Party" der Jugendgruppen Wiesentheid in Geesdorf. Das weitere Programm ist bunt gemischt und bietet viele Möglichkeiten kreativ zu werden, sich auszutauschen und eine schöne Zeit zu verbringen. Zu den Veranstaltungen zählen beispielsweise eine Höhlenwanderung oder der Döner- und Subway-Day. Außerdem gibt es sportliche Veranstaltungen der örtlichen Vereine wie Wanderaktionen, Badminton-Spiele oder Taekwondo-Kurse.

Kräuterexpedition und Trampolinspaß

Erstmalig kann man bei einer Kräuterexpedition vieles über die Natur lernen oder mit einer professionellen Artistin beim Hula-Hoop die Hüften um die Wette schwingen lassen. "Uns ist es einfach immer ein großes Anliegen, so viele Kinder und Jugendliche wie möglich anzusprechen. Action und Bewegung sind genauso wichtig wie die Aktionen, bei denen man einfach mal runterkommt", sagt Ivonne Berthel, Leiterin des Ferienprogrammes. Einige Veranstaltungen sind besonders beliebt, zum Beispiel der Ausflug in die Trampolinhalle Würzburg.

Für alle Veranstaltungen des Ferienprogrammes können sich Interessierte nun online anmelden. Dies ist möglich im Zeitraum vom 8. bis 14. Juli. Nach der Anmeldefrist werden die Plätze per Zufallsgenerator vergeben.

Der Ferienpass kann unabhängig zum Ferienprogramm erworben werden. In diesem Pass sind 15 Vergünstigungen enthalten. Viele der Vergünstigungen zählen während der gesamten Ferienzeit. Zusätzlich gibt es noch Abriss-Gutscheine und eine Stempelkarte für den freien Eintritt in das Freibad Abtswind.

Der Ferienpass kostet 3,50 Euro und kann vom 12. bis 28. Juli im Offenen Jugendtreff Häng up in Wiesentheid erworben werden. Die Öffnungszeiten des Jugendtreffs sind Montag bis Freitag, 12.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 18.15 Uhr. Der Ferienpass ist bar zu bezahlen