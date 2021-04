Albertshofen vor 1 Stunde

Albertshofen: Obere Sandäcker könnten Wohnbebauung bekommen

Bürgermeister Horst Reuther begann die Sitzung des Gemeinderates in der Gartenlandhalle in Albertshofen mit der Verleihung von Urkunden für Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. Er nahm die Verleihung im Auftrag von Landrätin Tamara Bischof vor und übergab die Urkunden an Barbara Hügelschäffer und Frank Sattes. Lorenz Hofmann bekommt die Urkunde nachgereicht.