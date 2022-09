Heinz Herbert feierte in Albertshofen seinen 90. Geburtstag. Ihm gratulierten seine zwei Kinder, drei Enkel und ein Urenkel. Auch Bürgermeister Horst Reuther kam zum Gratulieren mit einem Geschenkkorb von der Gemeinde.

Der Jubilar wurde am 8. September 1932 als erstgeborener Zwilling seiner Eltern Ludwig und Maria in Würzburg geboren. Nach dem Umzug in eine Kleinstadt in Thüringen kam er dort 1939 in die Schule und 1943 auf das Gymnasium.

Nach Kriegsende zog er nach Veitshöchheim in das Haus seiner Großmutter und begann im Oktober 1948 eine Lehre als Versicherungskaufmann bei der Krankenkasse Münchener Verein in Würzburg. Nach bestandener Ausbildung war er bei verschiedenen Firmen als Buchhalter tätig, unter anderem arbeitete er von 1952 bis 1956 bei der American Express Companie. In diesem Jahr legte er als Kammerbester die Bilanzbuchhalterprüfung ab.

Durch einen Zufall wurde Heinz Herbert Anfang 1957 von dem Steuerberater Otto Baumann aus Markt Einersheim angestellt. Ende 1958 legte er die Prüfung als Steuerberater ab und übernahm 1964 die Buchstelle des Bayerischen Gärtnereiverbandes in Kitzingen-Etwashausen.

1984 erfolgte der Umzug der Kanzlei und der eigenen Wohnung nach Albertshofen. Im Jahre 1998 holte sich der Jubilar als Verstärkung seiner Kanzleimannschaft den Steuerberater Rainer Miebach als Mitgesellschafter. Ende 2011 übergab er seinen GmbH-Anteil an die Steuerberatungs-Gesellschaft Dr. Kley in Kitzingen. Seitdem führte er seine Kanzlei als "Einzelkämpfer" weiter, bis ihn ein Unfall im März 2022 zur Aufgabe seiner Tätigkeit zwang.

Im Laufe seines Berufslebens hat Heinz Herbert 40 Lehrlinge ausgebildet, sieben davon haben später ihre Prüfung als Steuerberater abgelegt. 2009 feierte er sein 50-jähriges Berufsjubiläum.