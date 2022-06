Trotz schönem Ausflugswetter waren alle Tische besetzt beim SPD-Familiennachmittag in der Gartenlandhalle von Albertshofen. Ortsvereinsvorsitzender Günter Hendricks freute sich laut Pressemitteilung besonders über den Besuch des jungen Bundestagsabgeordneten Markus Hümpfer, des Kreisvorsitzenden Jürgen Kößler und des designierten SPD-Listenkandidaten für die Landtagswahl 2023, Maurice Then.

Nach einem Grußwort stellte sich Hümpfer einer offenen Fragerunde. Die Gäste zeigten sich interessiert und stellten Fragen über seine Arbeit im Bundestag und seine Erfahrungen in der Kommunal- und Bundespolitik. Hendricks wies darauf hin, dass Hümpfer am 25. Juni Gast beim Sommerfest des Kitzinger SPD-Kreisverbands in Mainstockheim sein werde. Jürgen Kößler gab bekannt, dass auch Arif Taşdelen, der Generalsekretär der Bayern-SPD, Eva-Maria Weimann, die designierte Direktkandidatin zur Landtagswahl 2023, und Landtagsabgeordneter Volkmar Halbleib ihr Kommen zugesagt haben.

Anschließend ehrten Hümpfer und Hendricks verdiente Mitglieder: Annelie Hager-Tramski für 50 Jahre Treue und den ehemaligen Vorsitzenden Peter Tramski für 30 Jahre.