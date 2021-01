Wiesenbronn vor 1 Stunde

Änderungen für Bestattungssatzung

Aktualisiert werden soll die Kosten- und Nutzungsordnung für den Wiesenbronner Friedhof. In der Ratssitzung am Dienstagabend in der Sporthalle sprach sich die Runde geschlossen dafür aus, in einer der nächsten Sitzungen den Beschluss zu fassen, da die Satzungsänderung mit den zuständigen Stellen in der VG noch abgesprochen werden soll.