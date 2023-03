Abtswinder erfüllt sich Herzensangelegenheit mit Pizza-Bistro "Il Cervo": erste Wochen "überragend"

Abtswind hat seit Kurzem neues Pizza-Bistro "Il Cervo"

Seit dem 7. März 2023 gibt es im Zentrum von Abtswind (Kreis Kitzingen) eine neue Adresse für Pizza-Fans: Benjamin Schönberg hat in der Hauptstraße 48 das Pizza-Bistro "Il Cervo" eröffnet. Er führt mit seinem Geschäftspartner bereits eine gleichnamige Pizzeria in Iffigheim und freut sich, nun auch seinen Heimatort mit dem beliebten Gericht zu versorgen. Die ersten Wochen seien "wirklich überragend", sagt er gegenüber inFranken.de.

Neues Pizza-Bistro "Il Cervo" in Abtswind - Übernahme "reiner Zufall"

Die Übernahme des ehemaligen Dorfbistros sei "reiner Zufall" gewesen. Sein Schwiegervater habe eine Italienerin geheiratet, deren Vater eine große Pizzeria besessen habe. "In Iffigheim kauften sie damals ein altes Restaurant mit Wohnhaus, in das eine Pizzeria hineinkam", führt er aus. Schönberg habe dort ausgeholfen und nach dem Rückzug des Betreibers dessen Platz übernommen. Dann habe er von der freien Immobilie mitbekommen.

"Das in Abtswind ist einfach eine Herzensangelegenheit", erklärt er weiter. Vor der Eröffnung sei er "von vielem ausgegangen." Es hätte "fliegen" oder nicht so gut anlaufen können, "aber es wurde übertroffen, wir können uns nicht beklagen", so der gelernte Koch und Einzelhandelskaufmann. Das Bistro ist von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 11.30 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Langsam verbreite sich die Neuigkeit und Menschen aus der Umgebung kämen beispielsweise in ihrer Mittagspause. "Das Abendgeschäft ist wirklich überwältigend." Auch das To-go-Angebot werde angenommen.

Zwölf Pizzasorten wie Salami, Prosciutto, Margherita oder Calzone und Pizzabrot stehen auf der Speisekarte. Innen gebe es circa 35 Sitzplätze. Das Team habe die vier bestehenden Gasthoftische um vier Tischgruppen im Industriestil und Pflanzen ergänzt, "um dem ganzen noch ein verspieltes Wohnzimmerflair zu geben". Das Projekt habe für ihn einen "emotionalen Wert", denn hier habe sich früher der Abtswinder Einkaufsladen befunden. "Wo einer der Stammtische steht, war früher die Kasse und in der Küche war die Poststation. Für mich schließt sich jetzt irgendwo der Kreis", so Benjamin Schönberg zum Schluss.