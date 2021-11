Abtswind vor 1 Stunde

Abtswinder Adventswerkstatt öffnet wieder

Wenngleich es auch heuer keinen Weihnachtsmarkt in Abtswind geben wird, die Abtswinder Adventswerkstatt findet statt. Susanne Mann, Astrid Meyer und Sigrid Stöcker präsentieren im Lichterglanz der Fachwerkscheune in den Kirchgaden in liebevoller Handarbeit gefertigte Dekorationen und Geschenke. Mitzubringen sind neben guter Laune allerdings auch eine FFP2-Maske, da hier die Regeln des Einzelhandels gelten. Je nach Situation könne es auch sein, dass man kurz draußen warten müsse, erklärt Astrid Meyer.