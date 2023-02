A7 bei Kitzingen : Bauarbeiten starten im März - und dauern lange an

Auf der A7 bei Kitzingen kommt es zwischen März 2023 und November 2024 zu lang anhaltenden Bauarbeiten an der Fahrbahn. Dies teilte die Außenstelle Würzburg der Autobahn GmbH des Bundes mit.

A7 wird erneuert: Langfristige Bauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen

Grund dafür ist eine geplante Erneuerung der Autobahn in beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Kitzingen und Marktbreit: "Im Jahr 2023 ist die Erneuerung in Richtungsfahrbahn Ulm und im Jahr 2024 in Richtungsfahrbahn Würzburg geplant. Um die Hauptbauphase der Deckenerneuerung vollumfänglich ausführen zu können, sind bauliche Vorbereitungsmaßnahmen erforderlich", erklärt der Autobahnbetreiber.

Darunter falle vorerst die Herstellung von Überfahrten im Bereich des Mittelstreifens im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Kitzingen und Marktbreit. Die Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer für die Aufbauphase der Verkehrsführung und den daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Nach Beendigung der Vorbereitungsphase wird der Verkehr beider Fahrtrichtungen mit jeweils zwei Fahrstreifen auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg bis Ende 2023 geführt.

