Zu einem Unfall "mit auslaufenden Betriebsmitteln" wurde die Feuerwehr Kitzingen am Dienstagabend auf die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg gerufen. Wie ein Sprecher gegenüber inFranken.de erklärt, seien die Einsatzkräfte um 21.40 Uhr alarmiert worden, weil einem Auto in Folge eines Unfalls "die Spritleitung gerissen war".

Demnach hatte ein LKW ein Metallteil verloren, über das fünf folgende Fahrzeuge fuhren. Neben dem Auslaufen von Diesel bei einem der Wagen hatten die weiteren vier Autos in Folge platte Reifen, wie der Sprecher erklärt. Neben der Feuerwehr Kitzingen seien auch die Feuerwehr Biebelried und aufgrund der Baustellensituation die Feuerwehr Stadtschwarzach alarmiert worden.

Die Einsatzstelle musste demnach "auf einer Länge von mehreren Hundert Metern abgesichert werden, da durch den Unfall und herumliegende Trümmerteile mehrere Pkw beteiligt waren, die an unterschiedlichen Stellen zum Stehen gekommen waren", heißt es im Bericht der Feuerwehr Kitzingen. "Weiterhin wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und die auslaufenden Betriebsmittel aufgenommen." Der Einsatz dauerte laut Sprecher etwa eine halbe Stunde, die rechte Fahrspur der A3 war währenddessen gesperrt.