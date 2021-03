Wiesentheid vor 1 Stunde

86-Jährige fuhr gegen Hausmauer

Eine 86-jährige Fahrerin kam am Sonntagnachmittag in Feuerbach auf der Schwarzacher Straße mit ihrem Pkw, vermutlich geblendet von der tiefstehenden Sonne in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug zunächst gegen eine Hausmauer und anschließend gegen einen geparkten VW. Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen und begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Vor Ort befanden sich die Feuerwehren aus Wiesentheid und Feuerbach mit sieben Helfern. Sie regelten den Verkehr und banden die auslaufenden Betriebsstoffe ab.