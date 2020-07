Kitzingen vor 1 Stunde

60 Absolventen der Wirtschaftsschule haben ihr Zeugnis

In der Aula der Staatlichen Wirtschaftsschule Kitzingen bekamen 60 Absolventen ihre Abschlusszeugnisse – in einem kleinen Rahmen und ohne externe Gäste. Studiendirektorin Bettina Schütz gratulierte zum erfolgreichen Abschluss und bedankte sich bei der gesamten Schulfamilie für ihren Einsatz in diesem außergewöhnlichen Schuljahr.