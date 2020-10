Mainbernheim vor 1 Stunde

5000 Euro aus Kochbüchern für die „Banamer Löschkids“

Als die beiden Mainbernheimerinnen Monika Dürr und Martina Swars gehört haben, dass die Banamer Löschkids sich ein Kinder-Löschfahrzeug zulegen wollen, stand für die beiden Hobby-Köchinnen und Buch-Autorinnen fest, helfen zu wollen. Den erzielten Erlös aus dem Verkauf der drei Koch- und Backbücher „Uns schmeckt´s“, „Wir backen´s“ und „Einfach gut“ geben die Frauen immer wieder als Spende weiter und haben so in Mainbernheim schon mehrere Projekte unterstützt. Einen Scheck in Höhe von 5000 Euro überreichten Monika Dürr und Martina Swars (rechts) deshalb kürzlich an (von links) Jasmien Stephan Dürr und Matthias Gut von den Banamer Löschkids, der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Mainbernheim. Die Bücher sind nach wie vor erhältlich bei Lebensmittel Manfred Fuchs in Mainbernheim, im Buchladen Am Markt in Kitzingen oder direkt bei zwei-am-herd@freenet.de.