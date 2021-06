Gerne würden die Abtswinder in diesem Jahr ein Fest zum 50-jährigen Bestehen ihres Weinlehrpfades feiern. Der Termin stünde bereits seit einiger Zeit mit dem 24. und 25. Juli, der Platz, wo das Ganze sein soll, ist auch klar: Auf den Weinbergswegen hoch zum Aussichtspunkt am Frankenblick, eben dort, wo der Lehrpfad verläuft. In der Sitzung des Gemeinderates sprach Bürgermeister Jürgen Schulz das Thema an.

Wenn der Anlass gefeiert werden solle, dann müsse man die konkrete Planung zügig angehen. Ein Problem dabei sei, so Bürgermeister Schulz, dass laut der aktuell geltenden Hygienevorschriften für Privatfeiern nur 100 Gäste zugelassen seien. Bis zum 4. Juli gelte das, dann werde der Freistaat Bayern wohl eine neue, voraussichtlich größere Zahl an Gästen zulassen, vermutete der Bürgermeister.

Wie das Programm ablaufen könnte, da hatte er bereits eine Vorstellung. Ähnlich wie bei der Feier vor zehn Jahren könnte der Festbetrieb mit verschiedenen Essens- und Getränkeständen entlang der Wege verlaufen. Die Besucher sollen an mehreren Plätzen in einer Art Bier-, beziehungsweise Weingarten, Platz finden. Am Samstagabend solle Festbetrieb sein, am Sonntagvormittag könnte oben auf dem Frankenblick ein Gottesdienst stattfinden.

Einzelheiten müssen noch geklärt werden

Die Gemeinderäte zeigten sich aufgeschlossen für das Vorhaben. Heiko Därr regte an, dass die Gemeinde ein Budget für den Rahmen festlegen solle. Nach kurzer Beratung wurden zunächst einmal 5000 Euro beschlossen.

Bürgermeister Schulz riet, die Vorbereitungen zügig aufzunehmen. Er verwies darauf, dass sich bereits im Vorjahr eine Gruppe über ein mögliches Fest Gedanken gemacht habe. Außerdem werde er bereits in den nächsten Tagen ein Treffen anberaumen, zu dem Winzer, Gastronomen, Selbstvermarkter, Vertreter der örtlichen Vereine und der Gemeinde eingeladen werden.

Dabei sollen Einzelheiten, wie etwa, ob Musik spielen solle, welche Getränke man wo ausschenke, und so weiter, geklärt werden. Wie Bürgermeister Schulz ausführte, sind die eigens angefertigten neuen Schilder und Infotafeln für den Weinlehrpfad fertig, sie würden in den nächsten Tagen aufgestellt.