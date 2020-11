Im Volkacher Freibad wurden in der Zeit von 24. und 30. Oktober die Türen zum Kassenhäuschen und zum Kiosk durch unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Entwendet wurde nichts. Das Schwimmbad war in den letzten Wochen zum Sonnenbaden für jedermann geöffnet. Zeugen, die Informationen zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Kitzingen zu wenden, Tel.: (09321) 1410.