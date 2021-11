Neustadt an der Aisch vor 36 Minuten

293 aktive Corona-Fälle im Landkreis Neustadt-Bad Windsheim

37 neue Corona-Infektionen meldete das Neustädter Landratsamt am Freitag. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle seit Pandemie-Beginn auf 5585. Am Donnerstag hatte es 56 neue Fälle gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neustadt-Bad Windsheim lag am Freitag bei 182,7, am Donnerstag bei 185,6, und am Mittwoch bei 189,6. Laut Landratsamt gibt es derzeit 293 aktive Fälle, die sich in häuslicher Isolation befinden. Seit Pandemie-Beginn sind im Landkreis 12 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.