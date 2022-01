Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es, Stand 7. Januar, 8762 labordiagnostisch bestätigte Coronavirus-Fälle, 216 mehr als noch vergangene Woche. Das Landratsamt meldet aktuell 267 aktive Fälle. 125 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 171,81.

Die meisten aktiven Fälle, nämlich 56, gibt es in Bad Windsheim (insgesamt 1405). In der Kreisstadt Neustadt gibt es 20 aktive Fälle (1402).

Uffenheim hat zehn aktive Fälle (548). In Scheinfeld sind es sieben (319). Aktive Fälle im zweistelligen Bereich meldet das Landratsamt weiterhin für Burghaslach (10 aktiv/245 insgesamt), Burgbernheim (10/223), Dietersheim (16/236), Emskirchen (15/486) und Markt Erlbach (12/488).

Aus Ergersheim (74) werden neun aktive Fälle gemeldet. In Markt Nordheim gibt es vier aktive Fälle (73), ebenso in Gollhofen (63). Zwei aktive Fälle hat Simmershofen (42), je einen gibt es in Ippesheim (75) und Weigenheim (44). In Oberickelsheim (20) gibt es derzeit keinen aktiven Fall.

In Altersgruppen aufgeschlüsselt heißt dies für die 267 Fälle: 0 bis 10 Jahre: weiblich 24/männlich 17 Fälle, 11 bis 20 Jahre: 12/24 Fälle, 21 bis 30 Jahre: 26/19 Fälle, 31 bis 40 Jahre: 35/23 Fälle, 41 bis 50 Jahre 10/10 Fälle, 51 bis 60 Jahre: 27/21 Fälle, 61 bis 70 Jahre: 7/8 Fälle, 71 bis 80 Jahre: 1/2 Fälle, über 80 Jahre: 1/0 Fälle.

Im Landkreis gab es laut Landratsamt insgesamt über Impfzentrum und Praxen 189 071 Impfungen. Davon waren 70 618 Erst- und 72 582 Abschlussimpfungen sowie 45 871 Auffrischimpfungen. Bei den Familienimpftagen gab es 435 Erstimpfungen von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren.