So schmeckt der Sommer: Hausgemachter Eistee und gekühlte Cocktails der Firma Kräuter Mix haben beim Abtswinder Genussortfest für erfrischende Momente gesorgt. Der Stand des inhabergeführten Familienunternehmens war eine der Stationen, an denen die Besucher sehen, riechen und schmecken konnten, was Abtswind zu bieten hat. Mit 500 Beschäftigten ist Kräuter Mix als Produzent von luftgetrockneten Kräutern, Gemüsen, Gewürzen und Tees der größte Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb für kaufmännische, gewerbliche und technische Berufe in der Gemeinde.

Mitarbeiter verkauften die Getränke beim Genussortfest für einen guten Zweck. Den Erlös von 250 Euro spendete Kräuter Mix an den gemeinnützigen Verein Mix for Kids, den das Unternehmen 2018 ins Leben gerufen hat, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu helfen. Mix for Kids unterstützt durch Spenden und Mitgliedsbeiträge soziale Projekte in Deutschland, Albanien und Indien – dort, wo dringend Hilfe benötigt wird. Zu den geförderten Einrichtungen gehören das Kinderheim in Geesdorf, die Würzburger Klinikclowns, ein indisches Waisenhaus in Vadodara sowie eine albanische Schule in Shkodra.

Mitglieder von Mix for Kids informierten beim Genussortfest über die Ziele und Projekte des Vereins. Mancher Besucher entschloss sich noch am Stand, für einen Jahresbeitrag von 25 Euro Mix for Kids beizutreten. Bei einem Quiz zu Kräutern und Gewürzen konnten die Teilnehmer Gewürzmischungen gewinnen, deren Rezepturen von einer durch Mix for Kids geförderten Selbsthilfegruppe aus einem indischen Armenviertel stammen.

Von: Michael Kämmerer (Pressesprecher, Kräuter Mix GmbH)