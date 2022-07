Eigentlich hätte diese Feier schon im letzten Jahr stattfinden sollen. Die Corona-Pandemie ließ dies leider nicht zu. 25 Jahre Wiedergründung sind aber ein berechtigter Anlass um miteinander zu feiern und sich zu freuen. 1. Vorstand Oskar Friedel begrüßte bei Temperaturen um die 30 Grad die zu diesem Zeitpunkt noch etwas spärlichen Besucher. Er sprach über die letzten 25 Jahre, die mit der Wahl der 1. Vorstandschaft am 01. Juli 1996 begann. Edgar Hühnlein wurde zum 1. Vorstand gewählt, dazu die Vorstandsmitglieder Hans Schulz (2. Vorstand), Karl Paul (Schriftführer), Hermann Müller (Kassier), Edeltraud Müller und Lydia Brunner (beide als Veranstaltungswart), und Anita Strohmeier, Monika Conrad, Karl-Heinz Meyer und Ernst Brunner (als Beisitzer).

Sie legten den Grundstein für inzwischen 26 Jahre erfolgreiches Wirken beim Radfahrerverein. Zahlreiche Ausflüge wurden unternommen, Radtouren mit sehr großer Teilnehmerzahl durchgeführt und vieles mehr. Nach vielen erfolgreichen Jahren als 1. Vorstand gab Edgar Hühnlein sein Amt an den langjährigen 2. Vorstand Dieter Sterzbach ab. Er führte den Verein mit viel Engagement und mit neuen Ideen im Sinne der Wiedergründer weiter. Mit Prosecco-Tour für Frauen, Biertour für Männer, Brauereiwanderung usw. konnte der Verein attraktive Angebote machen und hat dadurch seinen Mitgliederstand gehalten bzw. ausgebaut. Seit gut zwei Jahren hat Oskar Friedel das Amt des 1. Vorstandes inne. Noch immer gelingt es der gesamten Vorstandschaft ihren "Pfeil" als aktiven Verein in der Gemeinde zu etablieren. Bürgermeisterin Gerlinde Stier, ebenfalls Mitglied des Vereins, überbrachte die herzlichsten Glückwünsche der Gemeinde und wünschte auch für die nächsten Jahre gutes gelingen. Altbürgermeister und Ehrenmitglied Roland Lewandowski erläuterte in seiner Rede die Anfänge der Wiedergründung. Als junger, frisch gewählter Bürgermeister hatte er die Idee, den Verein wieder zu aktivieren und fand in Edgar Hühnlein den passenden Ansprechpartner.

Nach der Begrüßung und den Grußworten wurden den geladenen 30 Wiedergründungsmitgliedern mit Urkunden für ihren Einsatz gedankt. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Ehrenvorstand Edgar Hühnlein leider nicht teilnehmen. Auch ein Teil der geladenen Wiedergründungsmitglieder ließ sich entschuldigen. Ein kleiner Sektempfang im Torhaus der Kirchenburg schloss sich an. Mit der fränkischen Kabarettistin "Auguste" ging es anschließend zum gemütlichen Teil über. Langsam füllten sich die Sitzreihen. Pünktlich um 16:30 Uhr spielten "Jolly Alehouse" Songs and Tales from Ireland und Britannia. Verantwortliche und Gäste waren gleichermaßen erfreut über dieses gelungene Fest, das nach einem anfänglich sehr warmen Nachmittag in einen angenehmen lauen Abend mit toller Musik überging.

Von: Oskar Friedel (1. Vorstand, Radfahrerverein "Pfeil" 1908 Kleinlangheim e.V.)