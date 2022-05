Mainbernheim vor 15 Minuten

1401 Euro für die Ukrainehilfe

1401 Euro sind kürzlich beim Benefizkonzert "Pop & Peace" des Timo-Lechner-Quartetts in Mainbernheim als Spenden für die Ukrainehilfe eingelegt worden. Die Gruppe übergab das Geld an Pfarrer Paul Häberlein, der wiederum den Betrag der Vereinigung "Kitzingen hilft" zur Verfügung stellt. Diese will von dem Geld bedürftige Familien unterstützen, die in die Region geflüchtet sind und unkomplizierte Hilfe brauchen. So können der Kauf von Hygieneartikel bis zur Waschmaschine für die Großfamilie mit finanziert werden.