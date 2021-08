Auch in diesem Jahr wurde in Wiesenbronn aufgrund Corona das Weinfest nicht im Seegarten, sondern im Dorf unter dem Stichwort "Weinfest derhemm, hoffentlich heuer zum letzten Mal" gefeiert. Für die Party zu Hause wurden wie im vergangenen Jahr fünf verschiedene Weinpakete zusammen gestellt.

Die Burschenschaft verteilte sie am Freitagnachmittag im Dorf, begleitet von Weinprinzessin Sophie Fröhlich. Dass 140 Pakete per Geräteträger und Anhänger und damit noch mehr als im vergangenen Jahr unter die Leute kamen, freute Burschen und Weinhoheit besonders. Außerdem gab es in diesem Jahr auch Gebäck in Form von "Wiesenbronner Weinkrachern" aus dem Wiesenbronner Krämerladen, um auch gegen den kleinen Hunger gewappnet zu sein. Treffpunkt war am Freitag im Weingut Fröhlich, in dem Weinhoheit Sophie zu Hause ist.