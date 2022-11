Ihren Durst und Hunger stillten bislang Unbekannte in einer Döner-Bude am Samstagmorgen (26. November 2022) in der Stammbacher Straße in Münchberg.

Ohne einen Schaden zu verursachen, gelangten die Unbekannten in die Bude, wo sie sich augenscheinlich türkische Pizza mit Fleisch zubereiteten.

Hungrige Einbrecher: Es gab türkische Pizza mit sehr viel Fleisch - Geld in der Kasse ließen sie zurück

Insgesamt verspeisten die Täter laut Polizei Münchberg satte zwei Kilogramm Fleisch und Fladenbrot. Auch fehlten mehrere Getränke.

Insgesamt beläuft sich die Zeche auf zirka 50 Euro. Kurios: Das Kleingeld in der Kasse ließen die Täter aber zurück. Sachdienliche Hinweise können der Polizei Münchberg mitgeteilt werden, Telefon: 09251/870040.

Vorschaubild: © Aliaksei Smalenski/Adobe Stock (Symbolbild)