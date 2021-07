Hof vor 27 Minuten

Erstmeldung

Unfall auf der A93 bei Hof: Kleinwagen schleudert in Mittelleitplanke

Am frühen Freitagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A93 in Hof gekommen. Vermutlich wegen Aquaplaning, so die Polizei, schleuderte ein Auto gegen die Mittelleitplanke und einen Lkw.