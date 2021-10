Tierheim Hof dankbar: Am 25. September 2021 fand das Hundeschwimmen im Hofer Freibad statt. Erlöse aus Eintritt und Spenden der Veranstaltung wurden an das Hofer Tierheim gespendet.

Der Spendenscheck in Höhe von 150 Euro wurde am Mittwoch (20. Oktober 2021) von Mitarbeiterinnen der Stadtwerke Hof an das Tierheim in Hof überreicht. Das berichtet die HofBad GmbH in einer Pressemitteilung.

Tierheim Hof nimmt Spendenscheck entgegen - Welpe "Balu" vor Ort mit dabei

Vor Ort mit dabei war demnach Welpe "Balu“. Der Baby-Hund darf sich dank der Spende nun gemeinsam mit seinen Tierheim-Freunden auf einen Futtervorrat freuen, heißt es vonseiten der Hofer Stadtwerke.

