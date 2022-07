Tierheim Hof nach Aufnahme von 15 Katzen betrübt - mehrere Tiere sterben

Das Tierheim Hof hat 15 von 60 Katzen aus einer entsetzlichen Tierhortung im Landkreis Bayreuth aufgenommen. Neben den gesundheitlichen Schäden sei ihr seelischer Zustand äußerst besorgniserregend. Helferin Christa Langer sagt im Gespräch mit inFranken.de: "So schlimme Katzen habe ich noch nicht gesehen."

Tierheim Hof zu aufgenommenen Katzen: "Bewegen sich nicht" - Angst vor Berührung ist groß

Wie die fünf bis acht Jahre alten Tiere gehaust haben, wisse das Tierheim nicht. Nur den Zustand nach ihrer Befreiung stellt das Team auf Facebook am Mittwoch (27. Juli 2022) plastisch dar: "Sie sind momentan seelisch so am Boden, dass sie sich nicht bewegen, sie fressen nur, wenn sie alleine sind. Zusammengekauert liegen sie aufeinander, nebeneinander. Sie reagieren auch nicht, wenn sie gestreichelt werden, das kennen sie nicht und mögen es auch momentan nicht, die Angst vor Berührung ist groß." Positive Erfahrungen mit Menschen hätten die Tiere wohl nicht gemacht, so Langers Einschätzung.

Zwei der Tiere seien nach Ankunft im Tierheim gestorben, "so kaputt und fertig waren sie", schreibt das Tierheim weiter. In der Ankunftsnacht habe eine Katze drei Junge zur Welt gebracht. Nur eines habe überlebt. Bei vier Katzen habe je ein Auge entfernt werden müssen. Schuld sei keine übliche Augenentzündung, sondern die Augen seien in ihrer Substanz kaum noch vorhanden gewesen, führt Langer aus.

Für ihre Zeit im Tierheim ginge es jetzt darum, sie an Menschen zu gewöhnen. Sie bräuchten möglichst viel Aufmerksamkeit und auch ein angeschaltetes Radio sei hilfreich. Das Tierheim sucht daher nach Freiwilligen, die den zurückgezogenen Katzen ihre Zeit schenken. "Diese Tiere brauchen schnell Hilfe, damit sie wieder Freude am Leben haben", so das Tierheim hierzu.

Vermittlung läuft - Katzen-Halterinnen sprechen sich für Animal-Hoarding-Tiere aus

Das Veterinäramt habe die Freigabe zur Vermittlung gegeben. Die Anteilnahme der Netzgemeinschaft zu dem Fall ist riesig. Manche Tierfreund*innen berichten von ihren eigenen Erfahrungen: "Ich habe auch einen Kater aus einem Animal Hoarding. Es dauert sehr lange, um Vertrauen aufzubauen, aber es lohnt sich. Würde es immer wieder tun", so eine Nutzerin. Eine weitere Frau schreibt mit Herzen: "Ich habe zwei Katzen aus einem anderen Fall von Animal Hoarding, die sind so lieb und dankbar."

Das Tierheim Hof wünscht sich, zwei Katzen gemeinsam zu vermitteln. Kastriert seien sie inzwischen. Die Tiere seien Wohnungskatzen gewesen und würden sich sicher irgendwann auch über Freigang freuen. "Wer sie kennenlernen möchte, kann sie gerne im Tierheim Hof besuchen. Sie haben es verdient, nun endlich ein schöneres Leben zu bekommen und gut versorgt zu werden", heißt es im Bericht zum Schluss.

