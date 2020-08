Stadt Hof erteilt Xavier-Naidoo-Konzert Absage: "Hass ist keine Meinung"

Das Open-Air-Konzert des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo in Hof fällt endgültig ins Wasser. Es werde keinen Ausweichtermin für den wegen der Corona-Krise abgesagten Auftritt am 14. August geben, teilte die Stadt Hof mit.

Update vom 12.08.2020: Stadt Hof erteilt Xavier-Naidoo-Konzert Absage

Wie der Veranstalter des Open-Air-Konzertes von Xavier Naidoo, der Veranstaltungsservice Bamberg, bereits mitteilte, ist die ursprünglich für den 14. August auf dem Hofer Volksfestplatz geplante Großveranstaltung abgesagt. Das Konzert darf aufgrund der Allgemeinverfügung des Freistaates Bayern nicht stattfinden. Wie die Stadt Hof am Mittwoch (12. August 2020) mitteilte, wird es auch keinen Ersatztermin geben. Und das hat einen Grund.

Laut Pressemitteilung hatte sich die Stadt Hof bereits im Vorfeld entschlossen, dass es für das Xavier Naidoo-Konzert keinen Ausweichtermin geben wird. Als Begründung sagte Oberbürgermeisterin Eva Döhla: "Die Aussagen des Künstlers - auch außerhalb seines künstlerischen Engagements - sind umstritten und haben aus meiner Sicht an Deutlichkeit gewonnen."

Zwar gelte es grundsätzlich, andere Meinungen zu akzeptieren und Meinungsvielfalt zu wertschätzen. "Doch wir distanzieren uns kategorisch von jedem, der Ressentiments befeuert, antisemitisches oder homophobes Gedankengut verbreitet oder Verschwörungstheoretikern nahesteht und sich von Extremisten vereinnahmen lässt", so Döhla weiter. "Denn Hass ist keine Meinung."

Erstmeldung vom 03.08.2020: Kein Xavier-Naidoo-Konzert in Hof

Das Xavier-Naidoo-Konzert in Hof fällt ersatzlos aus. Ursprünglich war es für den 14. August 2020 geplant. Das hat der Veranstalter, die Veranstaltungsservice Bamberg GmbH, am Montag (3. August 2020) in einem Facebook-Post mitgeteilt.

Laut Veranstalter konnte trotz intensiver Gespräche mit allen Beteiligten keine Einigung über einen Nachholtermin erzielt werden. "Wir bedauern, dass die Klärung so viel Zeit in Anspruch genommen hat und bedanken uns bei euch allen für eure Geduld und euer Verständnis", heißt es in dem entsprechenden Facebook-Beitrag.

Die Rückgabe der Tickets sei ab sofort möglich. Ticketinhaber werden gebeten, sich zur Rückabwicklung grundsätzlich an die Vorverkaufsstelle zu wenden, an der die Tickets erworben wurden.

Sänger Xavier Naidoo wollte sein aufgrund der Corona-Krise abgesagtes Konzert in Hof eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Gegen dieses Vorhaben hatte sich im Vorfeld der Linken-Stadtrat Thomas Etzel ausgesprochen - nicht zuletzt deshalb, weil der umstrittene Musiker wiederholt durch Reichsbürger- und Verschwörungsstatements aufgefallen war.