Die Freiheitshalle in Hof: Ein vielseitiges Veranstaltungszentrum mit historischem Flair

Die Freiheitshalle in Hof ist nach ihrer umfangreichen Sanierung nicht nur ein Ort mit spannender Historie, sondern ebenso eine moderne und variable Eventlocation. Hier finden verschiedenste Veranstaltungen statt und die gute Lage lässt eine einfache Anreise zu.

Große Events und lange Historie

In der Halle finden rund 6100 Menschen Platz. Damit ist sie der größte geschlossene Veranstaltungsort im Landkreis Hof. 2009 wurde der Veranstaltungsort umfangreich saniert und um Anbauten erweitert. Die Freiheitshalle ist insgesamt in drei Bereiche unterteilt: in ein großes Haus, den Konferenzbereich sowie den Festsaal.

Der Betrieb obliegt der Stadt Hof. Sie wurde bereits 1935 eingeweiht und erhielt damals den Namen Adolf-Hitler-Halle, was den damaligen politischen Verhältnissen geschuldet war. Nachdem der Zweite Weltkrieg beendet war, wurde sie unbenannt, in Erinnerung an die Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur.

Seitdem diente der Ort unter anderem für große TV-Produktionen. Feste der Volksmusik, "Willkommen bei Carmen Nebel", große Pop- und Rock-Konzerte wie beispielsweise von "Status Quo" und "Wetten, dass…?" wurde ebenso 1987 von der Hofer Freiheitshalle aus moderiert.

Aktuelle Veranstaltungen

Die Freiheitshalle liegt in Neuhof und grenzt an den Volksfestplatz. In der Nähe liegt der Bahnhof Hof Neuhof, was den Veranstaltungsort optimal erreichbar macht. Parkplätze für den Festsaal befinden sich zudem direkt auf Seiten der Kulmbacher Straße.

Der Eingangsbereich ist in diesem Sektor zudem ebenerdig und die Halle von dort aus barrierefrei zu erreichen. Von Juli bis Anfang August findet in der Halle das Hofer Volksfest „Do triffst fei alla“ statt. Ebenso kommen Mario Basler, Viva Voce und Stahlzeit. Anschließend ist für dieses Jahr das Foodtruck-Festival 2023 geplant, ein Nachtflohmarkt, die Spider Murphy Gang in Kombination mit der Münchener Freiheit, Kings of Floyd, Bülent Ceylan sowie Simon & Garfunkel.

Das Programm ist abwechslungsreich und vielseitig gestaltet, hier ist für jeden etwas dabei. Die Preise sind dabei je nach Veranstaltung unterschiedlich. Du solltest jedoch darauf achten, in welchem Bereich der Halle das Event durchgeführt wird, nicht immer ist es der große Festsaal.

Nutzung für eigene Veranstaltungen

Darüber hinaus können hier umfangreiche Konferenzen durchgeführt werden, drei Tagungsräume bieten insgesamt Platz für bis zu 300 Personen. Direkt neben der Halle befindet sich das Hotel Central und gegenüber das Theater Hof.

Auch für eine zügige Bedienung ist gesorgt: Ein autarker Gastronomiebereich mit eigener Küche und Anlieferung versorgt das Foyer und den Außenbereich. Als Besucher*in gelangst du über eine freistehende Treppe zur Galerie, von wo aus der obere Tribünenrang erreicht wird.

Und hier findest du die Freiheitshalle: